В Минэнерго пройдут сокращения
В центральном аппарате количество департаментов будет сокращено с 21 до 17, а количество подведомственных организации с 11 до 7.
Фото : Объектив.kz8 февраля 2019, 17:52
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о предстоящих сокращении штата, передает Zakon.kz.
Как отметил министр, до конца первого квартала текущего года количество сотрудников министерства будет сокращено на 90 единиц.
"В центральном аппарате количество департаментов будет сокращено с 21 до 17, а количество подведомственных организации с 11 до 7. Таким образом, ответственному секретарю Канатбеку Сафинову поручаю продолжить необходимую работу, а также работу по автоматизации государственных услуг", - сказал Бозумбаев.
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