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В Минэнерго пройдут сокращения

В центральном аппарате количество департаментов будет сокращено с 21 до 17, а количество подведомственных организации с 11 до 7.

Фото : Объектив.kz8 февраля 2019, 17:52

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о предстоящих сокращении штата, передает Zakon.kz.

Как отметил министр, до конца первого квартала текущего года количество сотрудников министерства будет сокращено на 90 единиц.

"В центральном аппарате количество департаментов будет сокращено с 21 до 17, а количество подведомственных организации с 11 до 7. Таким образом, ответственному секретарю Канатбеку Сафинову поручаю продолжить необходимую работу, а также работу по автоматизации государственных услуг", - сказал Бозумбаев.


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