Сообщник Рыскалиева задержан в Атырау после явки с повинной

Он подозревается в хищении 6,6 млрд тенге.

В хищение бюджетных средств подозревается директор ТОО "BNB Construction" в Атырауской области. Об этом рассказал директор Департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин, передает BNews.kz.

"Департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО, который является сообщником по уголовному делу в отношении организованного преступного сообщества Рыскалиева. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 6,6 млрд тенге путем оформления договоров подряда с заказчиками и субподряда с иными юридическими лицами, подконтрольному преступному сообществу под руководством бывшего акима Атырауской области Рыскалиева", - рассказал Арман Бердалин в ходе брифинга в АДГСПК РК.

Он добавил, что 4 декабря 2018 года при явке с повинной специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области подозреваемый заключен под стражу.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК в интересах следствия не подлежит разглашению", - сказал глава департамента.

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