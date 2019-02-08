Житель ВКО грабил в Алматы АЗС и компьютерные клубы с игрушечным пистолетом

Преступник задержан полицией Алматы.

Полиция Алматы задержала мужчину по подозрению в совершении серии разбойных нападений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Он совершал разбойные нападение на АЗС и компьютерные клубы. Как сообщили в криминальной полиции, подозреваемый – гр. Ж., 1981 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области, орудовал в разных частях города.

"Гр. Ж. был вычислен и задержан сотрудниками нашего подразделения в результате проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий. Уже сейчас установлена его причастность как минимум к четырем налетам. Зачастую преступления злоумышленник совершал под утро. Он выбирал удобное время, когда вокруг было тихо. Мужчина забегал на автозаправочные станции и компьютерные клубы, угрожал работникам металлическим предметом, похожим на пистолет, и забирал из кассы выручку. При этом подозреваемый свое лицо всегда прятал под маской", - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В настоящее время проводится досудебное расследование о разбойном нападении по статье 192 УК РК. Орудие преступления – игрушечный пистолет – изъят.

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