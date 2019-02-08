Верховный суд вынес оправдательные приговоры по ряду дел

5 февраля в кассационной коллегии Верховного Суда по уголовным делам рассмотрено 13 дел.

5 февраля в кассационной коллегии Верховного Суда по уголовным делам рассмотрено 13 дел. По одному делу состоялся оправдательный приговор, по одному оставили в силе оправдательный приговор местных судов. Еще по одному из трех человек, оправданных нижестоящими судами, оставили в силе оправдательный приговор в отношении одного, передает Zakon.kz.

В 2015 году Айсулу Досмухамбетова взяла у потерпевшей в долг 12,6 млн тенге. По решению суда в порядке гражданского судопроизводства она вернула 5,6 млн тенге. Остальную сумму не возвратила.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы о неисполнении решения суда в порядке ст.430 УК. По данному делу ДВД трижды начинало досудебное расследование, и было вынесено три постановления о его прекращении за отсутствием состава преступления – 6 декабря 2016 года, 18 февраля и 19 августа 2017 года.

Прокуратурой было отменено только два постановления – от 6 декабря и 19 августа. Третье не отменялось. Несмотря на неотмененное постановление о прекращении дела за отсутствием состава преступления, 7 марта 2018 года оно было направлено в суд.

В апреле 2018 года Досмухамбетова была осуждена на 1 год ограничения свободы. Апелляция оставила приговор без изменения. Кассационной инстанцией дело рассмотрено по представлению Председателя Верховного Суда.

Досмухамбетова была оправдана за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения. Так как согласно п.8 ч.1 статьи 35 УПК уголовное дело подлежит прекращению, если в отношении лица имеется неотмененное постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного преследования по тому же подозрению.

Органы досудебного расследования и прокуратура незаконно направили дело в суд. Суды первой и апелляционной инстанции не должны были его рассматривать. За Досмухамбетовой признано право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования.

Органом уголовного преследования Тулеген Бекбердинов обвинялся в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте 9 граммов марихуаны. Суды первой и апелляционной инстанций оправдали Бекбердинова за недоказанностью участия в совершении преступления.

Кассационная инстанция ВС, рассмотрев дело по протесту Генерального Прокурора, оставила судебные акты без изменения, отметив недоказанность участия Бекбердинова в совершении правонарушения.

В постановлении кассации указано о том, что неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу и обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств.

Судом в ходе рассмотрения дела установлен ряд допущенных при досудебном расследовании нарушений уголовно-процессуального закона, которые повлияли на качество собранных доказательств.

Выводы кассации основывались на следующем:

1. На видеозаписи оперативного закупа не зафиксирована передача Бекбердиновым контрольному закупщику запрещенных веществ. На видеозаписи выдачи свидетелем пакетиков предположительно с наркотическим веществом, сотрудникам полиции, не видно, как их упаковывают, запись сразу обрывается.

Впоследствии выдачу оформляют в кабинете в отделе полиции, тогда как фактически выдача была произведена в автомобиле. То есть судьба выданных свидетелем пакетиков после того, как он их передал сотрудникам полиции и до того, как они оказались в кабинете, неизвестна.

2. При проведении следственных мероприятий сотрудниками полиции не было обеспечено участие понятых, а проведение видеофиксации, использование специальных средств, в протоколах не отражено, как и то, кем проводится видеосъемка. Поэтому суды обоснованно признали материалы негласных следственных действий недопустимыми доказательствами.

3. Правильно оценены судами и результаты обыска жилого помещения. По видеозаписи видно, что помимо лиц, находящихся в обыскиваемых помещениях, и отраженных в протоколе, в квартире находятся и другие сотрудники полиции, чья роль не определена. Они свободно передвигаются по комнатам, заглядывают в обыскиваемое в данный момент помещение, затем удаляются. Поэтому результаты обыска вызывают объективные сомнения в достоверности, так как не исключена возможность фальсификации.

4. В ходе обыска были изъяты 1 500 тенге, и только номер купюры в 500 тенге совпал с ранее выданной контрольному закупщику. Однако, как показала молекулярно-генетическая экспертиза, на изъятых купюрах отсутствует ДНК Бекбердинова, что исключает его контакт с этими деньгами. Более того, из протокола обыска видно, что в номере изъятой купюры в 500 тенге имеется неоговоренное исправление цифры, что также может свидетельствовать о подтасовке фактов.

5. Экспертиза по изъятому в ходе обыска журналу не смогла дать однозначный ответ о том, что листы, в которые было завернуто наркотическое средство, выданное свидетелем и листы из журнала, ранее могли составлять единое целое.

Сотрудники полиции Сламбек Уайсов и Нуржан Айдаркулов, неправомерно остановив автомашину в неположенном месте, потребовали показать водительские документы. Водитель обратился к ним с просьбой объяснить причину остановки и попросил разрешения припарковаться, чтобы не мешать движению автотранспорта. Уайсов и Айдаркулов проигнорировали данные законные требования водителя.

Далее полицейские скрытно сняли задний госномер автомобиля. Водитель, заметив это, предупредил их, что намерен припарковать машину в удобном месте и продолжить разговор. Он припарковался. Сотрудники полиции посчитали данное действие водителя правонарушениями, в виде управления автотранспортом без госномера и неисполнения их требований об остановке.

В ответ водитель сообщил о том, что он намерен обратиться по факту указанных действий полицейских в прокуратуру, и начал движение в сторону прокуратуры. Сотрудники полиции воспрепятствовали этому и потребовали остановить машину и выйти из нее. Водитель исполнил эти требования.

В этот момент на место события по вызову водителя прибыл заместитель командира взвода Азамат Сарсенбаев. Доверяя сфальсифицированному рапорту подчиненных о вождении машины без номера с использованием мобильного телефона, а также неисполнении требований сотрудников полиции, посчитал действия водителя неповиновением представителям власти. Он поручил своим сотрудникам принять меры о доставке автомашины на штрафстоянку, а водителя на медицинское освидетельствование. При этом Сарсенбаев не обратил внимание на доводы водителя.

Далее Уайсов подал рапорт в УВД г. Актау о неповиновении водителя представителю власти. По нему было начато досудебное расследование. В ходе него устанавливается, что данное дело было зарегистрировано на основании ложного рапорта Уайсова, а также то, что Уайсовым и Айдаркуловым даны ложные показания по нему.

Решением дознавателя УВД г.Актау уголовное дело в отношении водителя в связи с отсутствием в его действиях состава преступления прекращается.

На водителя также было заведено административное дело по нескольким статьям КоАП, был наложен штраф и дело передано в адм.суд. Позже судебными актами решения по адм. делам признаны незаконными.

Кроме того, из-за незаконных действий сотрудников полиции пострадавший 44 дня не мог забрать свою автомашину с штрафстоянки и тем самым понес существенный материальный ущерб (660 000 тенге). Данный автомобиль был средством заработка семьи водителя.

Приговором суда от 25 мая 2018 года сотрудники дорожно-патрульной полиции Сарсенбаев, Уайсов и Айдаркулов за превышение властных полномочий были осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года с лишением званий.

Кроме того, Уайсов и Айдаркулов признаны виновными в фальсификации доказательств по делам об адмправонарушениях и даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля в ходе досудебного расследования. Помимо этого, Уайсов также привлечен к ответственности за заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка.

Апелляцией приговор первой инстанции в отношении Сарсенбаева, Уайсова и Айдаркулова был отменен за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В кассации данное дело было рассмотрено по протесту Генерального Прокурора. Оправдательный приговор в отношении Сарсенбаева оставлен в силе в связи с отсутствием инкриминируемого ему деяния.

В отношении Уайсова и Айдаркулова оправдательный приговор апелляции был отменен с восстановлением приговора первой инстанции, в который были внесены изменения.

Выводы кассации основаны на следующем:

1. Сарсенбаев был введен в заблуждение, подчиненными Уайсовым и Айдаркуловым. Они ложно доложили ему о неповиновении водителя с причинением Уайсову телесного повреждения.

2. С момента признания Сарсенбаева подозреваемым он не был обеспечен в установленном законном порядке защитником.

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