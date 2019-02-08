Меркель заявила о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2"

Канцлер ФРГ отказалась раскрывать какие-либо его подробности, однако отметила, что договоренности не были бы достигнуты, если бы Берлин и Париж не сотрудничали так тесно.

Европейские страны достигли соглашения по вопросу о том, как регулировать российский газопровод "Северный поток-2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отказалась раскрывать детали заключенного соглашения.

"Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали", — сказала канцлер в ходе пресс-конференции.

Bloomberg сообщает, что в пятницу, 8 февраля, дипломаты из 28 стран Евросоюза рассмотрели компромиссное франко-германское предложение по Газовой директиве, которая регулирует оборот газа на территории Европы. Агентство подчеркивает, что принятое предложение смягчает пункты, которые могли бы помешать полной реализации "Северного потока-2".

Источник: РБК

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