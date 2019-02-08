Семья из четырех человек умерла в Туркестанской области
Супруги и двое малышей отравились угарным газом.
Фото : pixabay.com8 февраля 2019, 20:10
8 февраля в поселке Бескубыр Келесского района Туркестанской области в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на природном газе получили отравление и скончались на месте четыре человека. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
Погибшие были одной семьей: мужчина 1986, женщина 1993 и дети 2015 и 2016 годов рождения.
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