Полицейские начальники в Атырау вымогали деньги с подчиненных

Заместитель начальника местной полицейской службы Атырауского городского управления полиции и начальник отделения привлекаются к ответственности за получение взяток.

Национальное бюро по противодействию коррупции выявило факт незаконного сбора денег с сотрудников полиции, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Как сообщил директор Департамента по связям с общественностью Арман Бердалин, заместитель начальника местной полицейской службы Атырауского городского управления полиции и начальник отделения привлекаются к ответственности за получение взяток.

Замначальника управления в звании подполковника полиции, начальник отделения - старший лейтенант.

"Должностные лица находятся под подозрением в том, что в декабре 2018 года, сговорившись, путем угроз получили от подчиненных, за счет прежних премиальных и общее покровительство на службе, взятку в размере 2 миллионов тенге. Судом санкционировано в отношении подозреваемых в качестве меры пресечения содержание под стражей. Следствие продолжается", - сказал А. Бердалин.

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