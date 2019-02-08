В Алматинской области раздали нуждающимся тонну сахара

Каждой семье досталось по мешку сахара.

В Талдыкоргане стартовала благотворительная акция «Кең дала». Благодаря данной акции малоимущим и многодетным семьям роздана одна тонна сахара, передает Zakon.kz

Организатором акции стал известный в республике дирижер-композитор, руководитель оркестра народных инструментов имени М. Толебаева Али Алпысбаев. Каждой семье досталось по мешку сахара.

В свою очередь, Али Демегенович выражает благодарность главе государства Нурсултану Назарбаеву и акиму области Амандыку Баталову за то, что в регионе вновь поднимается сахарное производство. Не так давно были восстановлены два славных сахарных завода, и сегодня крестьяне имеют возможность трудится во благо своих семей и государства в целом.

Али Алпысбаев не сомневается в том, что в ближайшем будущем будут восстановлены и другие сахарные заводы. К сведению, в ближайшие пару лет планируется возродить Алакольский и Карабулакский сахарные заводы, также построят завод и в Капшагае.

- Сегодня берет свое начало благотворительная акция «Кең дала». Мы благодарны Али Демегеновичу и надеемся, что акция будет иметь свое продолжение. Обращаюсь ко всем, у кого есть возможность, присоединиться к акции и делать добрые дела. Во благо тех, кому так нужна ваша помощь, - говорит Альфира Актаева, артист-инструменталист оркестра имени М.Толебаева:

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