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Умер прототип персонажа фильма "Стражи галактики" енот Орео

Енот жил на ферме Quinta Layla в Португалии.

Фото : facebook.com/quintalayla8 февраля 2019, 20:59

Енот по кличке Орео, ставший прототипом Ракеты из американского фильма "Стражи галактики", умер после непродолжительной болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Енот жил на ферме Quinta Layla в Португалии. Он стал прототипом для персонажа "Стражей галактики" по имени Ракета - аниматоры студии Marvel использовали енота, чтобы уловить естественные движения и поведение животного.

"Наши сердца разбиты, поскольку мы потеряли нашего лучшего друга, нашего Стража Галактики, енота Орео. Орео ушел сегодня рано утром после очень короткой болезни", - приводит газета заявление владельцев фермы, которое они опубликовали в Facebook 7 февраля.

Енот Ракета - персонаж из комиксов компании Marvel, которые легли в основу сюжета "Стражей галактики". В фильме умного енота, эксперта в тактике и меткого стрелка озвучивал актер Бредли Купер.


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