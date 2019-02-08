Пьяный отец больного ребенка в Павлодаре напал на врачей скорой помощи

При осмотре у медиков обнаружили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица.

Бригаду "скорой" побил пьяный отец больного ребенка, а родственники преследовали медиков на своем авто, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Наша бригада скорой помощи вчера ночью выезжала по вызову - ребенку было плохо. Приехали туда, а там у него - ОРВИ. Хотели госпитализировать, но мама отказалась, - сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева. - После этого наши сотрудники сели в автомобиль "скорой", но отец был в алкогольном опьянении, открыл дверь и начал наносить побои нашим сотрудникам".

По словам Э. Темиргалиевой, сотрудники скорой помощи закрыли дверь своей автомашины и выехали на следующий вызов.

"Родственники сели в машину марки Jeep, номера не знаю - начали преследовать "скорую", - добавил она.

Медики приехали в травматологическое отделение первой горбольницы Павлодара. При осмотре у них обнаружили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица, сообщили в облздраве.

"Они находятся на амбулаторном лечении, отказались от госпитализации. Данные факты переданы были департаменту полиции", - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!