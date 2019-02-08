Пьяный отец больного ребенка в Павлодаре напал на врачей скорой помощи
При осмотре у медиков обнаружили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица.
Фото : pixabay.com8 февраля 2019, 21:07
Бригаду "скорой" побил пьяный отец больного ребенка, а родственники преследовали медиков на своем авто, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Наша бригада скорой помощи вчера ночью выезжала по вызову - ребенку было плохо. Приехали туда, а там у него - ОРВИ. Хотели госпитализировать, но мама отказалась, - сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева. - После этого наши сотрудники сели в автомобиль "скорой", но отец был в алкогольном опьянении, открыл дверь и начал наносить побои нашим сотрудникам".
По словам Э. Темиргалиевой, сотрудники скорой помощи закрыли дверь своей автомашины и выехали на следующий вызов.
"Родственники сели в машину марки Jeep, номера не знаю - начали преследовать "скорую", - добавил она.
Медики приехали в травматологическое отделение первой горбольницы Павлодара. При осмотре у них обнаружили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица, сообщили в облздраве.
"Они находятся на амбулаторном лечении, отказались от госпитализации. Данные факты переданы были департаменту полиции", - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения.
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