Назарбаев подарил часы теннисистке Зарине Дияс
Звезда казахстанского тенниса выступает за сборную страны на Кубке Федерации.
Фото : КФТ8 февраля 2019, 21:16
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подарил памятные часы теннисистке Зарине Дияс, передает Zakon.kz.
Фотографию памятного подарка Зарина опубликовала на своей странице в Instagram.
"Спасибо Нурсултану Абишевичу за этот памятный подарок???? #alga #kazakhstan"
В пятницу, 8 февраля, глава государства посетил матч сборной Казахстана за выход в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации.
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