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Назарбаев подарил часы теннисистке Зарине Дияс

Звезда казахстанского тенниса выступает за сборную страны на Кубке Федерации.

Фото : КФТ8 февраля 2019, 21:16

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подарил памятные часы теннисистке Зарине Дияс, передает Zakon.kz.

Фотографию памятного подарка Зарина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Спасибо Нурсултану Абишевичу за этот памятный подарок???? #alga #kazakhstan"

В пятницу, 8 февраля, глава государства посетил матч сборной Казахстана за выход в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации.


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