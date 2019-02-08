Назарбаев подарил часы теннисистке Зарине Дияс

Звезда казахстанского тенниса выступает за сборную страны на Кубке Федерации.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подарил памятные часы теннисистке Зарине Дияс, передает Zakon.kz.

Фотографию памятного подарка Зарина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Спасибо Нурсултану Абишевичу за этот памятный подарок???? #alga #kazakhstan"

В пятницу, 8 февраля, глава государства посетил матч сборной Казахстана за выход в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации.

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