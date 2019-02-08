Аудитор Счетного комитета подозревается во взяточничестве
Чиновник получил от представителя квазигосударственного сектора товаров и других ценных вещей на сумму 240 тысяч тенге.
Фото : Zakon.kz8 февраля 2019, 21:34
Привлекается к ответственности за взяточничество государственный аудитор Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
Директор Департамента по связям с общественностью Арман Бердалин сообщил, что аудитор получил от представителя квазигосударственного сектора товаров и других ценных вещей на сумму 240 тысяч тенге за то, что предоставил результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности и заключение по ней.
"Подозреваемый полностью признал свою вину. В связи с этим, он не арестован. Продолжается досудебное расследование", - сказал А. Бердалин на пресс-конференции в Астане.
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