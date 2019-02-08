Казахстанской продукции ограничивают доступ на российский рынок, считают в Сенате

Протекционизм, препятствия со стороны местных региональных властей, "негласный запрет" на ввоз отдельных товаров - все это и так создает среди бизнесменов скептическое отношение ко всей евразийской интеграции.

Казахстанской продукции ограничивают доступ на российский рынок. В ход идут всевозможные поводы, заявляют наши предприниматели. Наболевшие вопросы Евразийского экономического союза обсуждали 8 февраля в Сенате. Там же прозвучало мнение, что проблема создается не только извне, а есть и в нашем правительстве, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Евразийский экономический союз. Пять стран. Общий рынок товаров и услуг на 180 с лишним миллионов человек. И общие проблемы.

Касым-Жомарт Токаев, председатель Сента парламента РК:

- Со стороны государств-участников все еще предпринимаются протекционистские меры с целью защиты своих внутренних рынков без учета, что крайне важно, интересов партнеров.

Протекционизм, препятствия со стороны местных региональных властей, "негласный запрет" на ввоз отдельных товаров - все это и так создает среди бизнесменов скептическое отношение ко всей евразийской интеграции. Еще и ограничения на поставку продукции некоторые вводят без уведомления и без подтверждающих документов. Так, по словам чиновников, было с одним из крупнейших казахстанских мясокомбинатов.

Гульмира Исаева, вице-министр сельского хозяйства РК:

- В сентябре прошлого года были введены ограничения на поставку его продукции ввиду того, что, якобы, было обнаружено превышение кадмия в консервах. Когда мы запросили, акты самого же "Россельхознадзора" показали, что содержание кадмия в 3 раза ниже установленных требований регламента.

Касается такая бдительность не только наших товаров. В прошлом году продукту, известному в народе как "ножки Буша", на пути в Казахстан - в России - поставили непреодолимый заслон. Ветнадзор посчитал американскую продукцию небезопасной и закрыл свою территорию даже в качестве транзитной страны. Это тоже нарушает принципы ЕАЭС, но за нашу продукцию все-таки обиднее.

Даулет Ахметкалиев, предприниматель:

- Предвзятое отношение сотрудников "Россельхознадзора" постоянно образуют простои скоропортящейся говядины на границе. Используются всевозможные поводы для ограничения доступа нашей продукции на рынок России.

Казахстан тем же не отвечает - соблюдает договоренности. А надо бы, считает сенатор Дарига Назарбаева. По ее мнению, проблема и в нашем Правительстве. Министерство нацэкономики вопросами торговли внутри ЕАЭС, конечно, занимается, но время от времени. Для этого при ведомстве нужен отдельный орган.

Дарига Назарбаева, депутат Сената парламента РК:

- Нужно зеркалить ограничения моментально, в тот же день. Не запустили нашу продукцию на территорию государства - тоже ставим барьеры, не дожидаясь, а потом пусть разбираются.

ЕАЭС – это не только огромный рынок, но и борьба за него. Кстати, в 2025 на территории союза появится общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов. Поэтому спикер сената Парламента призывает Правительство побеспокоиться об этом уже сейчас и не допустить рост цен на бензин. В общем, предупреждены.

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