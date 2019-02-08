Без жилья после снегопада в Уральске остались 14 семей

Этой зимой в регионе выпало аномальное количество снега, который сразу же выявил проблемы жилого сектора.

8 февраля из-за обильных снегопадов обрушилась крыша многоквартирного дома, и 14 семей остались на улице. Местные власти тут же предложили пострадавшим временное жилье, но те наотрез отказываются переезжать - сослались на отсутствие самых элементарных удобств и остаются в доме, который может в любой момент рухнуть, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Дело было в 6 утра. Соколовы спали - мать с двумя детьми, один из которых грудной, и родители женщины: отец-инвалид и мать-пенсионерка. Все остались живы, чудом. Спасло то, что летом сами ремонтировали часть крыши, которая прямо над их квартирой. Новые балки выдержали, а вот их соседям не повезло.

Раиса Соколова, пострадавшая:

"Соседи, у кого обрушилась крыша, прямо за нашей стеной находятся. Все посыпалось, был грохот. Все испугались, дети начали реветь. У меня дочка 4 года и сын полтора месяца всего лишь".

Этому дому 50 лет. Его как ведомственное жилье в свое время давали бывшим сотрудникам колонии, что неподалеку. В нем живут 14 семей. В основном, дети и старики. Они не раз ходили в акимат, чтобы строение признали аварийным, а их самих поставили в очередь. Чиновники не спешили. Гром грянул как всегда внезапно. В городском фонде власти смогли по-скорому найти общежитие со свободными комнатами. Раздали ключи, но жильцы разваливающегося дома отказались туда переезжать.

Гульдана Сундетова, пострадавшая:

"Там невозможно жить. Пусть попробуют, сами поживут. Перед тем, как предлагать, надо же смотреть. Там, вообще, никаких условий нет. Ни газа, ничего нет. Будем стоять тут до последнего. Не только наша квартира, все стоят тут, у всех такая же ситуация".

Тем, кого приютили родственники, акимат теперь помогает перевезти вещи. Жильцы, у которых квартиры не сильно пострадали от обрушения, не хотят новоселья. Потому что в крохотных комнатках общежития, которые им выделяют, нет ни газа, ни воды.

Миржан Нуртазиев, руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Уральска:

"Другое жилье будем искать сейчас, будем варианты рассматривать другие. Акимат обладает такими ресурсами? Ну, обладает, будем искать. Как такового сейчас нет, но будем искать, рассматривать. Власти обещают снести аварийный дом к лету. И на его месте построить новый, если повезет - найти инвестора".

Этой зимой в регионе выпало аномальное количество снега, который сразу же выявил проблемы жилого сектора. Почти 10 дней назад подобный шок перенесли жители другой многоэтажки в том же самом Уральске.

Вера Речицкая, жительница дома:

"Что-то до такой степени грохнуло, мы думали, взрыв какой-то".

Второе сегодняшнее ЧП заставило чиновников действовать быстрее. И альтернативный общежитию вариант уже нашли. Пострадавших прямо сейчас заселяют в другие квартиры. Эту ночь они будут спать спокойно.

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