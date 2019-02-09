Под угрозой увольнения коммунальных рабочих заставляют работать на улице в мороз

Даже при -40 градусах они вынуждены трудиться на открытом воздухе.

Работники коммунальных служб в Павлодаре оказались в сложной ситуации. По их словам, работодатель заставляет их выходить даже в суровые морозы. Тех, кто отказывается, ждет увольнение, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Каждое утро работники коммунальных служб выходят на смену, которая длится с 8 утра до 5 вечера. Люди расчищают городские улицы, вне зависимости от температуры воздуха. Асель Кайдарова занимается этим больше 6 лет. По словам женщины, даже при -40 градусах они вынуждены трудиться на открытом воздухе.

АСЕЛЬ КАЙДАРОВА - РАБОТНИК КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

"Нас в 2017 году заставили написать заявления с открытым числом на увольнение по собственному желанию. Нам приходится работать в таких условиях, потому что, если заявление написано, то, естественно, нас могут уволить".

"Прохладное" отношение руководства коммунальных служб к своим работникам недопустимо ни с человеческой точки зрения, ни с точки зрения закона.

"Если есть, где обогреться, тогда можно. А так – нет. Холодно же на улице. Замерзнуть, обморозиться могут, заболеть".

"Разве можно так – в 40-градусный мороз. Думаю, что так нельзя обращаться с людьми. Они ведь тоже люди. Они из-за того идут, что безвыходное положение, поэтому идут работать".

"Конечно, неправильно. Они же люди, холодно же. Я считаю, что не надо. Город может подождать, а человеческое здоровье – прежде всего".

В Трудовом кодексе указано, что работодатель обязан предоставить своим сотрудникам, работающим на открытом воздухе в морозные дни, пункты обогрева. Это может быть мобильный вагончик-теплушка, автобус или любое другое отапливаемое помещение. И перерывы необходимо делать каждые полтора часа в зависимости от температуры и скорости ветра. За нарушения этих норм организации грозит штраф.

АСКАР КАПАНОВ - РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА:

"Любой работодатель, который умеет считать деньги, он заинтересован в том, чтобы людям давать время на обогрев. Потому что, если он не дает время на обогрев, у него затраты какие: во-первых, человек хуже будет работать. Во-вторых, он будет чаще уходить на больничный".

В управлении труда заявили, что готовы рассмотреть все жалобы людей при условии, если они будут не анонимными. В противном случае, работникам коммунальных служб, недовольных условиями труда, остается только терпеть.

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