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Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

В двух составах находились около 300 человек.

Фото : Twitter9 февраля 2019, 06:35

При столкновении двух пригородных поездов в испанской Каталонии погиб один человек, около ста пострадали. Об этом говорится в сообщении Службы Гражданской защиты, передает Lenta.ru.

Происшествие произошло на дороге между провинциями Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой. Погибшей, по информации местных СМИ, оказалась машинистка поезда. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, на месте работают сотрудники скорой помощи, пожарные и правоохранители.

По словам официального представителя железнодорожной компании Renfe Антонио Кармона, поезда находились на одних и тех же путях, хотя на этом участке есть пути в обоих направлениях. В двух составах находились около 300 человек. Он отметил, что будет проведено расследование случившегося. На месте трагедии находятся представители правительства Каталонии.

Ранее 12 февраля в австрийской коммуне Никласдорф столкнулись два пассажирских поезда. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек. Еще 22, в том числе трое детей, получили травмы.


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