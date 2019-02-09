Когда Данэлия Тулешова выступит на The World’s best

Стала известна дата выхода эпизода шоу с участием казахстанки.

О дате выхода в эфир очередного эпизода шоу талантов The World’s best сообщила член жюри проекта, наша соотечественница, кинопродюсер Гаухар Нуртас, передает Zakon.kz.

Как стало известно, юная казахстанская певица Данэлия Тулешова споет во всемирном телешоу талантов The World’s best вечером 13 февраля по американскому времени. В Казахстане это будет раннее утро 14 февраля.

Короткие видео об этом выложила в своем Instagram член жюри этого проекта, кинопродюсер Гаухар Нуртас (Gia Noortas).

Представители Данэлии информацию подтвердили.

6 февраля выступил другой наш талант Димаш Кудайберген. Он восхитил публику и жюри, получив 98 баллов из 100 возможных.

The World's Best - первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.

Альберт Ахметов

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