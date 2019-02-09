США призвали Россию признать Гуайдо

Болтон также призвал страны-экспортеры венесуэльской нефти не допускать, чтобы платежи за поставки нефти поступали администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

У России и других есть еще время присоединиться к странам, признавшим Гуайдо, Национальную ассамблею и путь к свободе и процветанию в Венесуэле. Об этом у себя в Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Lenta.ru.

"Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей", – добавил он. Болтон также призвал страны-экспортеры венесуэльской нефти не допускать, чтобы платежи за поставки нефти поступали администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его мнению, природные ресурсы страны должны приносить пользу народу.

Ранее 8 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Мадуро следует покинуть страну и передать власть переходному правительству. Он также напомнил, что у венесуэльца "есть друзья" на Кубе и в России.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.

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