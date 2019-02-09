Медведя пытались продать на сельском скотном рынке Туркестанской области

Сейчас он находится в карантинной зоне.

Медведя пытались продать в Туркестанской области. Случай произошел в селе Карабулак Сайрамского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дикое животное держали в небольшой металлической клетке на местном скотном рынке. Там же его пытались незаконно реализовать. Но бдительный сельчанин сообщил об этом в полицию. На место приехали стражи порядка вместе с инспекторами "Охотзоопрома". Они передали медведя в шымкентский зоопарк.

Сейчас он находится в карантинной зоне. Что с ним будет дальше, пока не ясно. А вот хозяину "косолапого" грозит уголовная ответственность. По факту начато расследование по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

- В данное время полицейскими устанавливаются - есть ли определенные документы на это животное, откуда его привезли и с какой целью привезли в Сайрамский район, - сообщила официальный представитель ДВД области Салтанат Каракозова.

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