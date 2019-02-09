Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.

Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты должны стать ежегодными, говорится в документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".



Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало, а на 2035-й - продолжение строительства лунной базы.

Каждая экспедиция получила кодовое название - от М1 до М5. Их предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты - одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая - взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах - соответственно, с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.



Российская лунная программа

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которую планируется использовать для полетов к Луне. По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, это вариант с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180.

Президент Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале 2018 года. Эскизное проектирование должно завершится к ноябрю этого года, а первый пуск запланирован на 2028-й.

Предполагается, что ракета отправит к Луне макет нового пилотируемого корабля "Федерация", он облетит ее и вернется на Землю.

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