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Дияс принесла Казахстану первую победу в финальном матче Кубка Федерации

На кону встречи с Китаем стоит путевка в плей-офф II мировой группы.

Фото : ktf.kz9 февраля 2019, 13:05

Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана по теннису в первом матче финала Кубка Федерации, который проходит в Астане, сообщает Vesti.kz.

На этой стадии турнира казахстанские теннисистки встречаются с Китаем. В первой игре Дияс предстояло встретиться с Сасай Чжен. Матч продлился два сета, по итогам которых сильнее оказалась Дияс - 6:3, 6:2.

Теперь многое будет зависеть от игры Юлии Путинцевой с Шуай Чжан. В случае ее победы Казахстан обеспечит себе победу в I мировой группе зоны Азия/Океания, а вместе с ней и путевку в плей-офф II группы.


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