Дияс принесла Казахстану первую победу в финальном матче Кубка Федерации
На кону встречи с Китаем стоит путевка в плей-офф II мировой группы.
Фото : ktf.kz9 февраля 2019, 13:05
Зарина Дияс принесла победу сборной Казахстана по теннису в первом матче финала Кубка Федерации, который проходит в Астане, сообщает Vesti.kz.
На этой стадии турнира казахстанские теннисистки встречаются с Китаем. В первой игре Дияс предстояло встретиться с Сасай Чжен. Матч продлился два сета, по итогам которых сильнее оказалась Дияс - 6:3, 6:2.
Теперь многое будет зависеть от игры Юлии Путинцевой с Шуай Чжан. В случае ее победы Казахстан обеспечит себе победу в I мировой группе зоны Азия/Океания, а вместе с ней и путевку в плей-офф II группы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4957357-fd69efc8c3819bbe4dd3757ce6f8d89a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...