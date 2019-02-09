В Казахстане стартовала налоговая амнистия для бизнесменов

Предпринимателям до конца года дается возможность оплатить только основной долг по налогам.

В Казахстане официально стартовала налоговая амнистия. С 8 февраля во всех департаментах госдоходов создаются комиссии по списанию пеней и штрафов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Предпринимателям до конца года дается возможность оплатить только основной долг по налогам. В итоге только в Алматы бизнесмены могут сэкономить 20 млрд тенге.

Ержан Омаров десять лет работает в сфере строительства. После неудачной сделки с лжепредпринимателем ему пришлось закрыть бизнес. Но государству директор строительной компании оказался должен больше 40 млн. тенге.

- Закупили строительные товары у другой фирмы. Она оказалась подставной компанией, продукцию мы не получили. Но сделка показала доход моей компании. Суд признал их лжепредпринимателями по истечении 3-4 лет, но налог за

эту сделку не отменили, - сказал предприниматель Ержан Омаров.

При амнистии штрафа и пени долг бизнесмена сократится на 16 млн тенге. Оставшуюся сумму предприниматель надеется погасить частями в течение года.

По всей стране насчитывается 90 тысяч бизнесменов-должников. Их сумма долга почти 300 млрд тенге. И только в Алматы под амнистию попадут почти 19 тысяч предпринимателей. В общей сложности им планируется списать 20 млрд тг пеней и штрафов.

В Департаменте госдоходов Алматы сообщили, что суммы долгов у предпринимателей разные. Размер начисленных пеней и штрафов зависит от срока просрочки. Погасить же основной долг по правилам амнистии можно частями до конца этого года.

- Налогоплательщику в принципе в налоговые органы приходить не нужно. Они производят оплату, а каждый территориальный орган ежедневно мониторит состояние лицевых счетов. Плательщик может разделить частично, скажем, у него по НДС какая-то сумма он может ее оплатить в несколько раз до конца года. И при последней оплаты при полном погашении задолженности будут списаны пеня и штраф, - сообщила главный специалист управления по работе с задолженностью ДГД Алматы Гульхаужар Исмагулова.

Для Казахстана это будет уже четвертая налоговая амнистия. Ранее подобные списания долгов проводились в 2001, 2006 и 2014 годах. В этом году планируется списать больше 100 млрд тенге пеней и штрафов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!