Собака получила нож в голову при попытке защитить хозяина и выжила

Овчарка прогнала нападавшего и только после этого потеряла сознание и упала в лужу собственной крови.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) собака приняла на себя удар ножом, защищая хозяина от преступника. Животному удалось выжить, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел на окраине столицы страны, Кейптауна. 40-летний безработный Джино Венсел (Gino Wensel) бегал вместе со своей немецкой овчаркой по кличке Дюк, когда заметил, что к нему приближается мужчина с ножом в руке. Пес зарычал на агрессора, тот накинулся на животное и вонзил ему в голову кухонный нож. Это не остановило Дюка: овчарка прогнала нападавшего и только после этого потеряла сознание и упала в лужу собственной крови.

Сначала Венсел подумал, что его питомец умер, но потом заметил слабое дыхание. Мужчина позвонил другу, и тот отвез их в офис зоозащитной организации Animal Welfare Society of South Africa (AWSSA). Ветеринары немедленно сделали Дюку инъекцию обезболивающего и погрузили его в состояние наркоза, чтобы сделать рентген. Снимок показал, что лезвие вошло в череп на 7,5 сантиметра, но погнулось о кость и не проникло в мозг.

"Если бы удар был хоть на долю сильнее, Дюк бы погиб, но наш ветеринар немедленно сделала операцию, извлекла лезвие и зашила глубокую рану", - рассказал представитель организации Аллан Перринс (Allan Perrins). По его словам, собака "удивительным образом" пришла в себя за ночь после операции. На следующий день за ней пришел хозяин, и сцена их эмоционального воссоединения попала на видео.

"Я не сомневаюсь, что тот человек хотел убить мою собаку. Тут ошивается разный сброд и бандиты. Я никогда не узнаю, хотел ли он меня ограбить или покалечить. Но я знаю точно, что Дюк никому бы не позволил мне навредить", - рассказал хозяин собаки.

По словам Перринса, организация провела операцию бесплатно, учитывая отсутствие денег у Венсела.

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