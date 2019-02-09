Лобовое столкновение произошло на трассе Алматы - Бишкек

Одного из участников доставили в реанимационное отделение.

На 33 километре трассы Алматы - Бишкек произошло ДТП с участием трех авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Mercedes E-Class и КамАЗ ехали по трассе на запад в сторону Бишкека. Навстречу им следовала Toyota Camry, водитель которой по неизвестной причине не справился с управлением. Стоит отметить, что на трассе не было наледи.

Автомобиль понесло на полосу встречного движения. Переехав через разделитель Toyota Camry врезалась в лоб Mercedes. После удара Toyota отбросило в сторону КамАЗа. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, приняв вправо, однако Camry залетела под него.

Затем Toyota и КамАЗ отбросило на обочину. Грузовик снес три-четыре дерева и остановился.

В результате аварии сильно пострадал водитель Camry. Его доставили в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии.

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