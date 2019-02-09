Восемь случайных происшествий из прошлого, которые изменили ход истории

Как на первый взгляд незначительный поступок одного человека может повлиять на будущий ход событий.

Наша жизнь состоит из различных событий, каждое из которых в определенной степени оказывает влияние на наше будущее. Иногда эти события становятся отправной точкой для мировой истории, заставляя ее идти в том или ином направлении. Например, однажды в Китае решили сократить поголовье "вредных" птиц для того, чтобы выращивать больше зерна, а вместо этого получили настоящую катастрофу, последствия которой пришлось долго исправлять.

AdMe отправился на экскурсию в прошлое. Она покажет, как на первый взгляд незначительный поступок одного человека может повлиять на будущий ход событий.

Ошибочный опыт и пурпурный краситель

© Science Source / East News © Science Museum / East News

Сэр Уильям Генри Перкин, будучи студентом-химиком, работал над созданием искусственного хинина — лекарства от малярии. Опыт не увенчался успехом, однако стал причиной революционного прогресса в сфере синтетических и полусинтетических материалов. В частности, красителей, ведь до этого времени для окраски тканей использовали исключительно натуральные пигменты.

В 1856 году мир увидел яркий краситель пурпурного цвета. Спустя 2 года 20-летний Перкин уже владел собственным производством, которое изготавливало краску в коммерческом масштабе. Так один из экспериментов лег в основу расширения цветовой гаммы красителей.

Эдвард Дженнер и неизвестные доярки, положившие начало безопасным прививкам

© Wellcome Collection / artuk © BIU Santé (Paris) / wikipedia

Во время своей учебы Эдвард Энтони Дженнер столкнулся с устойчивым мнением крестьян о пользе коровьей оспы для людей. Позже ему удалось убедиться в услышанном. Занимаясь лечением одной из семей, он выяснил, что единственным здоровым человеком оказалась бывшая доярка.

Спустя многие годы и после бесчисленного количества опытов доказательства были получены. Искусственно зараженные коровьей оспой больше не были восприимчивы к заболеванию.

14 мая 1796 года ученый сделал первую прививку. В ее основу легло использование вакцины ранее специально зараженного оспой человека. Благодаря открытию Дженнера удалось предотвратить распространение большинства инфекционных заболеваний.

Пивные пузырьки и бутылка газированной воды

© PriestleySocietyWebsite / wikimedia © wikipedia

Наблюдательность и любопытство привели к еще одному открытию. Джозеф Пристли провел научный опыт в процессе приготовления пива, установив над ним резервуары, наполненные водой. Так ученый смог получить углекислый газ в чистом виде.

Первая бутылка с газированной водой появилась в 1767 году. Тогда она еще не содержала никаких добавок. Через несколько лет Пристли продемонстрировал в Королевском научном обществе свой доклад о пользе данного напитка и его возможные рецептуры.

"Веселящий газ" и анестезия

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Американский стоматолог Хорас Уэллс стал свидетелем необычного свойства закиси азота на одном из мероприятий. Получив рану под воздействием газа, человек не испытывал боли. Проведя ряд опытов, ученый убедился в своих выводах.

В 1845 году метод был представлен медицинскому сообществу, но провалился. Выбранный пациент оказался невосприимчив к газу.

К сожалению, данный вид анестезии при жизни Уэллса оказался невостребованным, но впоследствии получил признание и стал распространен в стоматологии. В некоторых странах "веселящий газ" используется при родах.

Обычный репейник и липучка для одежды

© National Inventors Hall of Fame / invent

Boston Museum of Science / Visuals Unlimited / East News

Однажды после прогулки со своей собакой Жорж де Местраль заметил, что на его брюках остался репейник. Изучив под микроскопом свою находку, ученый решил использовать увиденное.

В 1955 году был получен патент на производство первых липучек. Они были далеки от современной версии и создавались вручную. Спустя некоторое время липучка стала более похожей на современную и производилась массово.

В начале 60-х годов изобретением всерьез заинтересовались для решения "космических проблем". У космонавтов появилась возможность удобно прикреплять различные предметы к стенам. Широкое распространение липучка получила уже спустя несколько лет.

Оплошность на производстве и открытие йода

© Phototake / East News

Французский предприниматель Бернар Куртуа на своем производстве стал свидетелем фиолетовых клубов пара с раздражающим до слез запахом. Попадая на холодную поверхность, они превращались в кристаллы темного цвета с металлическим блеском.

В 1813 году о данном открытии было написано в научном журнале. Позже несколько химиков более детально изучат и опишут это вещество, дав ему название — йод. Это стало возможно благодаря неосторожному добавлению большего количества серной кислоты в состав при производстве селитры.

Борьба с воробьями и пришедший в страну голод

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Китайский государственный деятель Мао Цзэдун в 1958–1962 годах в рамках проекта "Большой скачок" призвал народ к истреблению 4 вредителей. В их число вошли и воробьи. По мнению некоторых ученых, они съедали неоправданно большое количество зерна.

Люди всех возрастов были вовлечены в уничтожение птиц данного вида, почти истребив их. К 1960 году количество саранчи и гусениц, входящих в рацион воробьев, превзошло норму. Не успевший созреть урожай был уничтожен. Страну охватил голод.

По официальным данным, в Китае за 2 года скончалось около 15 млн человек. Для устранения возникшей экологической катастрофы производилась масштабная закупка воробьев у СССР и Канады. Позже китайским правительством была запущена программа по охране этих птиц.

Акт милосердия и война, охватившая весь мир

© Richard Harvey (Regimental Archivist) / wikipedia © Deutsches Bundesarchiv / wikipedia

Во время Первой мировой войны, 28 сентября 1918 года, британский рядовой Генри Тэнди встретил уставшего и раненого немецкого солдата во французской деревне Маркуэн. Позже Тэнди сказал, что просто не смог застрелить раненого. Этим солдатом считается Адольф Гитлер.

Источника, подтверждающего данное местонахождение будущего создателя Третьего рейха, нет. Существует лишь теория о данной возможности. Согласно этой версии, Гитлер узнал спасшего его солдата по фотографии в статье о награждении. Позже Адольф Гитлер попросил британского политика Невилла Чемберлена передать свои пожелания и благодарность солдату.

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