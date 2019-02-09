Байбек отчитается перед алматинцами
Встреча будет освещаться в прямом эфире на сайте и официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях.
Фото : vecher.kz9 февраля 2019, 16:07
20 февраля во Дворце Республики состоится отчетная встреча акима города Алматы перед населением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
В ходе отчетной встречи аким города подведет итоги года, ответит на вопросы, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию мегаполиса.
Для удобства горожан в день отчетной встречи будет организован специальный Call–центр.
Кроме того, встреча будет освещаться в прямом эфире на сайте и официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях.
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