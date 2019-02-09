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Байбек отчитается перед алматинцами

Встреча будет освещаться в прямом эфире на сайте и официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях.

Фото : vecher.kz9 февраля 2019, 16:07

20 февраля во Дворце Республики состоится отчетная встреча акима города Алматы перед населением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В ходе отчетной встречи аким города подведет итоги года, ответит на вопросы, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию мегаполиса.

Для удобства горожан в день отчетной встречи будет организован специальный Call–центр.

Кроме того, встреча будет освещаться в прямом эфире на сайте и официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях.


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