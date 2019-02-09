В Алматы обещают паводки

ДЧС предупредил о подъеме уровня воды.

Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупредил о предстоящем потеплении в городе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В связи с прогнозом повышения температурного фона в период с 9 по 13 февраля на прилегающей территории Алматы возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды.

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