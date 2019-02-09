В Алматы обещают паводки
ДЧС предупредил о подъеме уровня воды.
Фото : pixabay.com9 февраля 2019, 16:07
Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупредил о предстоящем потеплении в городе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
В связи с прогнозом повышения температурного фона в период с 9 по 13 февраля на прилегающей территории Алматы возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4957366-f34ed31e4487a01faca3a5adc32f80f7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...