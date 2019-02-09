Уголовник из Кокшетау два месяца скрывался в Петропавловске
Полиция задержала преступника.
Фото : pixabay.com9 февраля 2019, 16:23
Сотрудники отдела криминальной полиции Петропавловска помогли коллегам из Кокшетау разыскать уголовного преступника, передает корреспондент МИА "Казинформ".
По информации пресс-службы департамента полиции, 25-летнего жителя Кокшетау задержали по подозрению в ряде краж. Не дожидаясь суда, он скрылся, нарушив подписку о невыезде. В начале декабря прошлого года его объявили в розыск.
"Предположение, что разыскиваемый уехал в Петропавловск, возникло сразу. Нашим сотрудникам потребовалось два месяца работы, чтобы выйти на его след. Подозреваемый не пытался устроиться на работу, избегал любых ситуаций, которые потребовали бы предъявления документов", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Руслан Сыздыков.
Беглеца задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В январе североказахстанские полицейские разыскивали 6 уголовных преступников, из них 3 из категории "прошлых лет". Все задержаны.
В розыске с начала года находились 6 без вести пропавших. Нашли пятерых.
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