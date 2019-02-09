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Уголовник из Кокшетау два месяца скрывался в Петропавловске

Полиция задержала преступника.

Фото : pixabay.com9 февраля 2019, 16:23

Сотрудники отдела криминальной полиции Петропавловска помогли коллегам из Кокшетау разыскать уголовного преступника, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента полиции, 25-летнего жителя Кокшетау задержали по подозрению в ряде краж. Не дожидаясь суда, он скрылся, нарушив подписку о невыезде. В начале декабря прошлого года его объявили в розыск.

"Предположение, что разыскиваемый уехал в Петропавловск, возникло сразу. Нашим сотрудникам потребовалось два месяца работы, чтобы выйти на его след. Подозреваемый не пытался устроиться на работу, избегал любых ситуаций, которые потребовали бы предъявления документов", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Руслан Сыздыков.

Беглеца задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В январе североказахстанские полицейские разыскивали 6 уголовных преступников, из них 3 из категории "прошлых лет". Все задержаны.

В розыске с начала года находились 6 без вести пропавших. Нашли пятерых.


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