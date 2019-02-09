Самолет санавиации РК привез из Подмосковья двухмесячного малыша

Акжол родился в России, ему помогли вернуться к близким.

В перинатальном центре в Балашихе 7 февраля выписали необычного пациента. Двухмесячный Акжол из отделения для новорожденных отправился прямиком на борт самолета, передает "Подмосковье сегодня".

Акжол появился на свет в Московском областном перинатальном центре в ноябре прошлого года на 24-й неделе беременности при экстренных обстоятельствах. Родители мальчика – граждане Казахстана. Вскоре после рождения малыша им пришлось вернуться на родину.

– Родители ребенка были здесь, но потом улетели в Казахстан, – рассказывает главврач перинатального центра в Балашихе Ольга Серова. – Естественно, оставались на связи с нами и с миграционной службой. После проведенного лечения и стабилизации состояния, а также набора необходимого веса малыша подготовили к встрече с близкими. Мы транспортировали его до самолета, и малыш улетел к родным в Казахстан.

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