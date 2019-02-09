В Туркестане построят клинику на 500 посещений в смену

Медицинская отрасль в области развивается относительно динамично по сравнению с другими регионами.

В Туркестанской области медицинскую помощь населению оказывают 30 больничных организаций, санаториев и станций скорой медицинской помощи. В целом в регионе, первичную медико-санитарную помощь оказывают 1119 медицинских участков, в том числе 783 участков врачей общей практики, 127 терапевтических, 209 педиатрических участков. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций по результатам работы за 2018 год сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По его словам, медицинская отрасль в области развивается относительно динамично по сравнению с другими регионами.

"В 2018 году в городе Кентау, Сайрамском и Сарыагашском районах открылись три инсультных центра, за счет областного центра все центры оснащены компьютерным томографом на сумму 1 млрд тенге. В целях улучшения качества клинико-диагностических лабораторных услуг, эффективного использования оборудования и изделий медицинского назначения и кадрового потенциала в городах Ленгер и Кентау произведена централизация поликлинических и больничных лабораторий. В качестве модернизации службы скорой медицинской помощи внедрена автоматизированная система скорой медицинской помощи "Көмек". Все машины скорой медицинской помощи оснастили GPS-навигацией", - сказал М.Егизбаев.

Наряду с этим, руководитель отметил, что в Туркестанской области заметно улучшилось качество медицинского обслуживания. К примеру, в 2018 году показатель смертности снизился по сравнению с 2017 годом на 4,3% меньше, а показатель материнской смертности - на 35,6%. По данному показателю область занимает 10-ое место среди регионов.

Вместе с тем, главный врач области подчеркнул, что в областном центре построят городскую поликлинику на 500 посещений в смену. Более того, запланировано строительство здания областной станции скорой медицинской помощи.

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