Казахстанские теннисистки вышли в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации

Матчи проводятся в Астане.

Женская сборная Казахстана по теннису сегодня, 9 февраля, вышла в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская команда стала победительницей зоны Азия/Океания, розыгрыш которой прошел в Астане. В финале турнира была одержана победа над Китаем со счетом 2:1.

Первую победу в финальный день Казахстану принесла Зарина Дияс, в одиночном матче обыгравшая Сайсай Чжэн со счетом 6:3, 6:2.

Во втором матче Юлия Путинцева уступила Шуай Чжан со счетом 3:6, 6:3, 4:4.

Решающей стала третья встреча, где в парном разряде Галина Воскобоева и Анна Данилина встречались с Сайсай Чжэн и Ян Чжаосюань. В первом сете при счете 5:5 казахстанки перехватили нити игры и вырвали победу со счетом 7:5. А во втором Воскобоева и Данилина еще более уверенно расправились с соперницами - 6:0, взяв в этом матче девять геймов подряд. Встреча продлилась один час и семь минут.

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