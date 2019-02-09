Крупный пожар произошел в Костанае

Сгорел спортивный магазин.

9 февраля в 15:11 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в магазине "Веломаркет" по ул. Бородина в Костанае, передает Zakon.kz со ссылкой на представителя КЧС МВД РК.

Предварительная площадь пожара 308 кв.м. Пожар локализован в 17:24. В ликвидации пожара задейстованы 48 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.

Пожар ликвидирован в 18:15. Жертв и пострадавших нет.

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