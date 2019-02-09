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Убит боксер, выступавший в андеркарде Фирузы Шариповой

Костромин был застрелен 7 февраля в Белгороде.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой9 февраля 2019, 18:00

Чемпионка мира по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова выразила соболезнования семье погибшего российского боксера Александра Костромина, передает Zakon.kz.

“Убит боксер Александр Костромин, который выступал в андеркарде моего боя в Питере! 9 февраля ему исполнилось бы 30 лет. У Александра осталась жена и пятилетний сын. Выражаю соболезнования семье. Жаль до слез, что так оборвалась его жизнь на пути к высоким достижениям”, - написала она на своей странице в инстаграме.

Костромин был застрелен 7 февраля в Белгороде. Из трех поединков, которые Костромин успел провести на профи-ринге, он одержал три победы, две досрочных. 16 февраля в Риге, Латвия, должен был состояться его четвертый бой.


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