"Астана Опера", "Астана Балет" и Большой театр России подписали Соглашение о сотрудничестве

Стороны будут развивать партнерство по нескольким направлениям.

В ГТОБ "Астана Опера" 9 февраля состоялась встреча директоров театров "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова, "Астана Балет" Александра Совостьянова и Генерального директора Большого театра России Владимира Урина. Первые руководители театров подписали Соглашение о сотрудничестве, которое является частью реализации планов Министерства культуры и спорта Казахстана по претворению в жизнь культурной стратегии Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Соглашение о сотрудничестве стало результатом переговоров, согласно которому, стороны будут развивать партнерство по нескольким направлениям. В ходе обсуждения руководство театров наметили целый ряд проектов. В том числе, выступление и стажировку солистов "Астана Опера" и "Астана Балет" в Большом театре. В планы долгосрочного сотрудничества вошли обменные гастроли "Астана Опера" и Большого театра.

Стоит подчеркнуть, что теплые дружеские творческие связи "Астана Опера" и Большого театра сложились уже давно, а в 2017 году между театрами в Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве, теперь же стороны подписали Соглашение о сотрудничестве.

Казахстанские артисты уже не раз выходили на знаменитую московскую сцену. Например, ведущие солисты "Астана Опера" Заслуженные деятели Казахстана Талгат Мусабаев и Дина Хамзина исполнили главные партии в опере "Евгений Онегин" П. Чайковского. Этуаль балета "Астана Опера", Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан в 2017 году выступал на этой прославленной сцене и получил первую премию на XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов. Солистка театра "Астана Опера" Мария Мудряк в 2018 году дебютировала на сцене Большого театра в опере "Богема" Дж. Пуччини.

Солисты Большого театра, в свою очередь, тоже имели возможность радовать своим искусством астанчан. Так, прима-балерина Народная артистка России Светлана Захарова приняла участие в гала-концерте, посвященном мировой премьере "Астана Опера". Важно отметить, что главный дирижер "Астана Опера", Заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев – приглашенный дирижер Большого театра России.

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