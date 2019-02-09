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Назарбаев посетил оперу "Евгений Онегин"

Представление давали в "Астана Опера".

Фото : Акорда9 февраля 2019, 18:58

Глава государства посетил премьеру оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин" в постановке главного дирижера театра "Астана Опера" А. Бурибаева и итальянского режиссера-постановщика Д. Ливермора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главные партии спектакля исполнили артисты оперы Республики Казахстан и Российской Федерации А. Исаев, Т. Мусабаев, Г. Чеплакова, А. Ниязова, М. Чотабаев, Ж. Тапин, Д. Хамзина, Т. Вицинская и другие.

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев также побеседовал с генеральным директором Большого театра России В. Уриным.


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