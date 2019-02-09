Появилось видео победного прохода Юлии Галышевой

Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира.

Казахстанская лыжница Юлия Галышева опубликовала у себя на странице в Instagram видео своего победного прохода, который принес ей звание чемпионки мира, передает zakon.kz

9 февраля в Парк-Сити прошли соревнования у женщин в могуле в рамках чемпионата мира. Галышева завоевала золотую медаль. Результат ее выступления - 79.14 баллов, которые и стали для нее победными.

Второе место осталось за Энтони Джакарой из Австралии - 78.99 баллов. Третье место у олимпийской чемпионк-2018 Перрин Лаффон из Франции - 78.70.

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