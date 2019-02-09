Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Появилось видео победного прохода Юлии Галышевой

Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира.

Фото : pixabay.com9 февраля 2019, 19:18

Казахстанская лыжница Юлия Галышева опубликовала у себя на странице в Instagram видео своего победного прохода, который принес ей звание чемпионки мира, передает zakon.kz

9 февраля в Парк-Сити прошли соревнования у женщин в могуле в рамках чемпионата мира. Галышева завоевала золотую медаль. Результат ее выступления - 79.14 баллов, которые и стали для нее победными.

Второе место осталось за Энтони Джакарой из Австралии - 78.99 баллов. Третье место у олимпийской чемпионк-2018 Перрин Лаффон из Франции - 78.70.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты