Кто будет следующим соперником Казахстана в Кубке Федерации, станет известно 13 февраля

Нам удалось победить очень сильную команду. Было видно, что китаянки приехали за победой, это их самый сильный состав на сегодняшний день. Я очень рад, что девочки выложились – Доскараев.

13 февраля станет известен следующий соперник сборной команды Казахстана в Кубке Федерации. Матч пройдет 21-22 апреля, передает корреспондент Zakon.kz.

Четыре дня в Астане проходил матч первой группы зоны Азия/Океания Кубка Федерации. За право выйти из группы боролись семь команд (Китай, Таиланд, Индия, Южная Корея, Казахстан, Индонезия и Океания). В финал вышли Казахстан и Китай. По результатам встречи Казахстан вышел в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, обыграв сборную Поднебесной со счетом 2:1

Первую победу команде Казахстана принесла вторая ракетка Казахстана и 96-я - мира Зарина Дияс, обыграв 42-ю ракетку мира Чжэн Сайсай со счетом 6:3, 6:2. Стоит отметить, ранее эти спортсменки встречались шесть раз, и казахстанской теннисистке ни разу не удавалось победить соперницу. Примечательно, что Зарина Дияс не только впервые одолела китаянку, но и впервые играла в Астане.

"Я очень довольна своей победой, это была непростая игра, и мы вообще с ней хорошие подружки, вместе тренируемся, и я ее до этого никогда не выигрывала. Так что очень рада этой победе дома, перед домашней публикой. Я немного волновалась, но рада тому, как справилась с волнением. (…). Хочу сказать спасибо всем болельщикам, это очень помогает, эта поддержка, вера в нас", - прокомментировала игру Зарина Дияс.

Во втором матче Юлия Путинцева (43 ракетка мира), несмотря на упорную борьбу, все же уступила более опытной Шуай Чжан со счетом 3:6, 6:3, 4:6. В ходе матча у китаянки было несколько перепалок с казахстанскими болельщиками, она жаловалась на судейство, уходила с корта, сбивала игру Путинцевой и в итоге выиграла матч.

Соперницы однажды уже играли друг против друга. Тогда Юлия уступила китаянке со счетом 4:6, 4:6.

"Когда два сильных соперника встречаются, идет напряженная борьба, и кто-то должен был проиграть сегодня. И моя соперница оказалась чуть сильней, чем я, для нее некоторые моменты удачней сложились. Но в целом получилось достаточно упорная борьба", - сказала на пресс-конференции Юлия Путинцева.

Встреча парников Галины Воскобоевой/Анны Данилиной и Сайсай Чжэн/Ян Чжаосюань стала решающей для команд. Первый сет закончился в пользу казахстанок при счете 7:5. Во втором сете Воскобоева и Данилина просто раскатали соперниц со счетом 6:0.

Стоит отметить, что рейтинг китайской пары в парном разряде несколько выше, чем у казахстанской. Ян Чжаосюань занимает 28 место, а Сайсай Чжэн - 133, тогда как Воскобоева стоит на 65 строчке, а Данилина - на 148. Более того, Воскобоева и Данилина до матча с китаянками сыграли вместе только две игры, все в рамках Кубка Федерации.

"Все случилось даже лучше, чем мы хотели, и этот матч был действительно очень сложный. Это третий раз, когда мы выходим из группы, и каждый раз мы (пара – от авт.) выигрывали именно решающую пару. Я знала, насколько это тяжело и ответственно - играть именно решающее очко. Для меня это не становится менее тяжело, но я немного переживала за Анну, которая играла в первый раз и сразу такой большой матч. В таких матчах самое главное - быть одной командой. И заряжаться друг от друга, чтобы был только позитив, чтобы мы брали энергию от наших болельщиков и как можно меньше следили за счетом. Только каждое очко для нас было важным", - рассказала о своих ощущениях Воскобоева.

Она отметила, что, несмотря на разгромный счет второго сета 6:0 и кажущуюся простоту, победа далась нелегко.

"В каждом гейме, в каждом мяче все могло поменяться. Но я считаю, что мы с Анной сыграли очень хорошо для такого матча, для такого нервного, учитывая, что мы играли с очень сильными игроками, я считаю, что это был показательный матч, что мы отыграли на таком кураже. И конечно же, спасибо болельщикам и всей команде за поддержку", - заключила она.

Дебютантка Кубка Федерации Анна Данилина, отвечая на вопросы журналистов, заметила, что до последнего верила в победу Юлии Путинцевой, хотя и хотела сыграть решающую пару. Взять брейк при счете 5:5, по ее словам, помогли подачи, на которых казахстанская пара всегда зарабатывала очки. Второй сет был более спокойным, что и отразилось на счете.

"Эмоции от игры за страну не передать словами. Когда играешь одиночные турниры – это совсем другое. А здесь ты чувствуешь поддержку болельщиков. Это просто непередаваемые ощущения. Я очень рада, что мы справились. Каждый матч был очень напряженным. Я очень рада, что мы будем играть в плей-офф", - поделилась эмоциями Данилина

Капитан команды Диас Доскараев, в свою очередь, отметил слаженную работу команды и полную отдачу на корте. Поблагодарил спортсменок за то, как они спланировали свои графики, за физическую форму и теннис высокого уровня, который они демонстрировали в каждой игре.

"Все пазлы сложились, и нам удалось победить очень сильную команду. Было видно, что китаянки приехали за победой, это их самый сильный состав на сегодняшний день. Я очень рад, что девочки выложились, и это настоящая победа не только сборной Казахстана, но и всей страны", - сказал он.

На этой неделе заканчиваются зональные игры Кубка Федерации во всех уголках мира, где определяться победители, среди которых будет проведена жеребьевка. По ее итогам будет известно, кто станет следующим соперников сборной Казахстана.

"Уже в среду вечером мы будем знать, с кем будем играть. Надеемся, что будем играть дома. Потому что дважды мы играли на выезде против Франции и Италии, и не сложилось, но теперь, как видите, у нас сильная команда, все в строю. Главное, чтобы здоровье было крепкое. Будем ждать", - сообщил Доскараев.

Матч плей-офф Кубка Федерации пройдет 21-22 апреля. Где именно, будет зависеть от результатов жеребьевки. В случае, если соперниками будут представители страны, где уже играла команда Казахстана, матч пройдет в Астане.

Татьяна Ковалева, Астана

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