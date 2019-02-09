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В Уральске произошел крупный пожар на автомойке

Площадь составила 280 квадратов.

Фото : КЧС МВД РК9 февраля 2019, 20:29

В субботу, 9 февраля, в Уральске на автомойке произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

9 февраля в 17:05 на пульт "101" ДЧС Западно-Казахстанской области поступило сообщение о пожаре на территории ТОО "KazConstructionGroup" по ул. Полевая в Уральске. По прибытию первого пожарного расчета в 17:12 горела кровля автомойки.

Силами пожарных подразделений пожар локализован в 18:40 и ликвидирован в 19:15. Также эвакуировано с навеса 49 кислородных и пропановых баллонов. Площадь пожара 280 кв.м. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были задейстовованы 89 человек личного состава и 21 единиц пожарной техники ДЧС Западно-Казахстанской области.


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