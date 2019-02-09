ЦИК обнаружил у Порошенко неуплаченные налоги и неуказанное туристическое судно

Украинский президент также не задекларировал земельный участок, оформленный на супругу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в результате проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений: действующий президент неправильною указал сведения сразу в нескольких разделах документа, в частности, касающихся недвижимости, транспортных средств, корпоративных прав, доходов, передает ТАСС.

"У Департамента мониторинга деклараций [ЦИК] возникли претензии касательно пунктов "Объекты недвижимости", "Транспортные средства", "Корпоративные права", "Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи", "Доходы, в том числе подарки", - сообщило украинское издание "Страна", опубликовавшее копию документа о проверке декларации Порошенко, которую он подал в ЦИК как кандидат в президенты.

В нем, в частности, указано, что Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска и земельный участок, оформленный на супругу Марину. Издание отмечает, что глава государства указал две квартиры и дачный дом, принадлежащий опять же его жене, которые "отсутствуют во всех возможных имущественных реестрах Украины".

Замечание при проверке возникли к пункту декларации "Доходы, в том числе подарки". Как оказалось, доход от продажи имущества, в том числе ценных бумаг, на сумму 172 тыс. гривен (около $6,4 тыс.), не указан в Государственном реестре физических лиц, "иными словами, президент не уплатил с этой суммы налоги", пояснила "Страна". Отдельно Порошенко указал ряд компаний, конечным бенефициаром которых он является, в основном, это кондитерские компании, включая липецкую фабрику Roshen, но в документе о проверке отмечено, что из-за ограничения времени не было возможности подтвердить или опровергнуть факт владения этими компания. Кроме этого, Порошенко записал себя бенефициаром "Финансово-страховой компании "Адмиралтейская", но в соответствующем реестре эта информация отсутствует.

"Ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины", - резюмировано в документе.

Порошенко был зарегистрировал кандидатом в президенты Украины 7 февраля. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию, по итогам которой претендентами на пост главы государства стали 44 человека. Выборы назначены на 31 марта.

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