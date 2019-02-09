Казахстанцы проверили знания в "Открытой лабораторной"

Участники - "лаборанты" ответили на 25 вопросов, о том, как сложно, но интересно устроены мир и человек в нем.

9 февраля более 400 казахстанцев в четырех городах страны приняли участие в ежегодной международной просветительской акции "Открытой лабораторной", передает Zakon.kz.

"Открытая лабораторная" или просто "Лаба" — это увлекательная проверка своих представлений о мире через призму физических, химических и биологических знаний. Кто изобрел рецепт "менделеевской" водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти по красной стрелке компаса? Участники - "лаборанты" ответили на 25 вопросов, о том, как сложно, но интересно устроены мир и человек в нем.

Проект "Открытая лабораторная" существует с 2017 года. В 2019 году "лаборантами" стали тысячи человек в 30 странах, включая Россию, Канаду, Бельгию, Турцию, Марокко, Францию и др.

Организатор "Открытой лабораторной" в Казахстане — научно-популярный журнал OYLA.

"Наука кажется для многих исключительно прерогативой ученых, хотя мы сталкиваемся с ней каждый день, — говорит Алмас Ордабаев, ведущий "Лабы" и научный редактор OYLA. — Научные подходы и мышление могут существенно облегчить и улучшить нашу жизнь, будь то при покупке продуктов, лекарственных средств, выполнении бытовой работы или принятии решений. "Лаба" наглядно демонстрирует это. Особенно важно развивать такой подход у детей".

Мероприятие в Казахстане велось на русском и казахском языках. "Качественных научных материалов на казахском в разы меньше, чем на русском, доступных широкой аудитории — тем более, — подчеркивает Алмас Ордабаев. — Поэтому для казахоязычной аудитории это вдвойне нужное событие".

В Алматы "Лаба" прошла в Казахстанском-Британском техническом университете.

Площадки "Открытой лабораторной" были открыты также и в других казахстанских городах: в Петропавловске — в областной универсальной научной библиотеке им. С. Муканова, Шымкенте — в Молодежном ресурсном центре, Павлодаре — областной объединенной универсальной научной библиотеке им. С. Торайгырова.

"Открытая лабораторная" на этом не заканчивается: другие площадки будут организованы в течение года. В Астане "Лаба" пройдет 2 марта в рамках научпоп-фестиваля Astana Science Festival. К участию присоединятся также школьники Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Павлодара.

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