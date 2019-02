В Германии на аукционе продадут "пять картин Гитлера"

Пять картин, которые, вероятно, были написаны Адольфом Гитлером, будут выставлены на аукционе в Нюрнберге в субботу, 9 февраля, сообщает Лайф со ссылкой на The Guardian.

Мэр города Ульрих Мали в комментарии изданию Süddeutsche Zeitung раскритиковал предстоящую продажу картин и призвал игнорировать аукцион.

Одна из картин предварительно оценена в 45 тысяч евро. Как отмечается, ранее этот же аукционный дом — Weidler — ранее продавал несколько картин, предположительно написанных Гитлером. За одну из работ удалось выручить 130 тысяч евро.

Как уточняется, помимо картин, на аукцион будут выставлены плетёное кресло со свастикой, скатерти, вазы.

Изначально на аукционе должны были выставить 26 картин, однако большинство было изъято прокурором, так как власти заподозрили, что они не были написаны Гитлером. В отношении неизвестных лиц по подозрению в подделке документов и попытке мошенничества проводится расследование. Многие картины сопровождались экспертными заключениями, которые могли быть неточными. Отмечается, что аукционный дом добровольно передал картины. Ранее перед проведением аукциона в Берлине были конфискованы работы, полученные от того же отправителя, что и некоторые из картин, предназначавшиеся для аукциона в Нюрнберге.

В январе 2012 года одна из ранних работ будущего нацистского фюрера ушла с молотка на частном аукционе в Словакии за 32 тысячи евро.

