Названы способы оздоровить кишечник

Биохимик Джули Лэмбл напомнила о пользе пробиотиков.

Врачи и ученые рассказали, что нужно делать, чтобы оздоровить кишечник. Рекомендации специалистов опубликовала газета The Telegraph, передает РИА Новости.

Так, диетолог Мэтт Перкинс считает, что употребление большого количества клетчатки является залогом здорового кишечника. Он рекомендовал употреблять в пищу цельнозерновые макароны, груши, дыни, брокколи, морковь и орехи.

В свою очередь, биохимик Джули Лэмбл напомнила о пользе пробиотиков. По ее словам, мисо суп является отличным источником этого вещества. Она также посоветовала употреблять пребиотики, содержащиеся в таких продуктах, как лук, чеснок и бобы.

Диетолог Дженни Боденхам рекомендует ограничить употребление сладкой и жирной пищи. По ее мнению, такие блюда подавляют "дружественную" микрофлору кишечника, что приводит к усталости, проблемам с кожей и расстройству пищеварения.

Доктор Харальд Штоссье советует массировать живот через два часа после еды. Он подчеркнул, что стресс может влиять на работу кишечника, и порекомендовал по возможности минимизировать его.

Диетолог Айша Эрнестам отметила, что необходимо начинать день со стакана воды и пить ее в достаточном количестве в течение дня.

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