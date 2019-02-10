Казахстанские дзюдоисты успешно стартовали в Париже

Казахстанские дзюдоисты в первый же день турнира принесли медали разного достоинства.

В Париже стартовал крупный международный турнир по дзюдо Grand Slam с участием сборной Казахстана, передает корреспондент "Казинформ".

Казахстанские дзюдоисты в первый же день турнира принесли медали разного достоинства.

Так, один из лидеров команды Елдос Сметов выиграл серебряную медаль в весовой категории 60 кг. В полуфинале он одержал победу над Дашдаваой Амартувшином из Монголии, а в финале по баллам уступил японцу Такато Ноахисом.

Также вторую медаль в копилку нашей сборной принесла единственная представительница в составе сборной на этом турнире Галбадрах Отгонцецег. Она стала бронзовой призеркой в весе до 48 кг, одержав победу над представительницей Монголии Наранцецег Ганбаатар.

Стоит отметить, что в этих соревнованиях, помимо Елдоса Сметова и Галбадрах Отгонцецег, честь Казахстана будут защищать Гусман Кыргызбаев (-60 кг), Ерлан Серикжанов (-66 кг), Абилхайыр Мауленин (-66 кг), Акылбек Серик (-73 кг), Жансай Смагулов (-73 кг), Дидар Хамза (-81 кг), Руслан Мусаев (-81 кг), Азиз Калкаманулы (-90 кг), Ислам Бозбаев (-90 кг), Адильхан Козыбаев (-100 кг), Айбек Серикбаев (-100 кг), Ерасыл Кажыбаев (+100 кг), Адиль Оразбаев (+100 кг).

В общей сложности в турнире участие принимают 633 дзюдоиста из 100 стран мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!