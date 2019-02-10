Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Более полусотни тысяч человек протестуют во Франции

В Париже на улицы вышли 4 тыс. манифестантов.

Фото : pixabay.com10 февраля 2019, 01:43

Число участников манифестаций в 13-й общенациональный день протеста "желтых жилетов" составило 51,4 тыс. Такие окончательные данные сообщило в субботу министерство внутренних дел Франции. В Париже на улицы вышли 4 тыс. манифестантов, передает ТАСС.

Это меньше, чем в прошлую субботу. Тогда акции "желтых жилетов" собрали в стране 58,6 тыс. участников. В Париже, по различным данным, их было от 10,5 тыс. до 13,8 тыс. человек.

Как сообщила прокуратура Парижа, в городе сотрудниками полиции и жандармерии в субботу были задержаны 36 человек из числа "желтых жилетов". При этом 21 из них был помещен под стражу.

В настоящее время несколько сотен манифестантов еще остаются на улицах столицы, но их стычки с полицией прекратились.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты