Польша решила купить американские ракеты дальностью до 300 км

Речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые использовали при штурме сирийской Ракки. В августе 2017 года 54 таких же установки США решили поставить в Румынию.

Польша намерена приобрести американские ракетные системы HIMARS, сообщили в Министерстве обороны страны. В ведомстве уточнили, что официально о покупке объявят в воскресенье, 10 февраля 2019 года, пишет Лайф.

Ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности HIMARS используют управляемые боеприпасы с дальностью от 2 до 300 километров. Пусковые установки размещены на легких бронированных грузовиках. В 2018 году это вооружение США применяли в Сирии.

В ноябре 2017 года США одобрили продажу Польше 25 ракетных систем HIMARS, а также 150 ракет класса "воздух — воздух" на общую сумму 500 миллионов долларов.

В августе 2017 года 54 таких же установки США решили поставить в Румынию.

В 2019 году Штаты планируют разместить в Европе военную технику на сумму 1,3 миллиарда долларов.

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