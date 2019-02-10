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Непобежденная уроженка Казахстана одержала победу техническим нокаутом

Поединок проходил в Берлине.

Фото : Twitter10 февраля 2019, 07:16

Чемпионка мира по версии WBO в среднем весе немка Кристина Хаммер удачно провела очередной бой на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

Ee соперницей стала Елена Сикмашвили из Грузии. Бой, проходивший в Берлине, был не титульным и рассчитан на восемь раундов, но он завершился победой Хаммер техническим нокаутом во втором раунде. Как итог, непобежденная Кристина одержала 24 победу на профессиональном уровне.

Напомним, что 28-летняя Хаммер родилась в поселке Новодолинка, что в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями эмигрировала в Германию и сейчас проживает в Дортмунде. В профи перешла в 2009 году, а спустя год, в 20 лет, завоевала титул WBO. За девять лет карьеры она была чемпионкой в трех весах.


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