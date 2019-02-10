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97-летний муж Елизаветы II отказался водить машину и отдал права

Член монаршей семьи пошел на это после того, как попал в аварию в январе в графстве Норфолк.

Фото : Joe Giddens / PA via AP10 февраля 2019, 07:32

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп добровольно отказался от водительского удостоверения, передает Lenta.ru.

Член монаршей семьи пошел на это после того, как попал в аварию в январе в графстве Норфолк. Тогда его Land Rover, выезжая с проселочной дороги на главную, столкнулся на перекрестке с другим автомобилем и перевернулся. Принц не пострадал, и уже через неделю его снова заметили за рулем.

Второй участник ДТП, 46-летняя британка Эмма Фейруэзер, отреагировала на поступок Филиппа, заявив, что отныне "на дорогах стало безопаснее". В результате аварии она получила перелом запястья, врачи установили ей титановую пластину. Она добавила, что принц "мог бы сдать права и пораньше", однако она понимает, насколько тяжело ему дался этот шаг.

Ранее сообщалось, что извинения женщине вместо супруга принесла сама Елизавета II. Позднее Филипп извинился в письменном виде.


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