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Снег выпадет в большинстве областей Казахстана

На западе Казахстана ожидается ясная погода без осадков.

Фото : pixabay10 февраля 2019, 07:54

В большинстве областей Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдет снег, на юге республики в горных районах сильный снег, лишь на западе Казахстана ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-22 м/с, в Жамбылской области ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской, Карагандинской областях местами – метель, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской, Мангыстауской областях местами – гололед. В Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается метель.

Погода в Алматы днем 1°, преимущественно облачно, снег

Погода в Астане днем -17°, облачно.

Прогноз погоды на 10 февраля.


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