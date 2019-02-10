Россия предложит СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле

Предлагаемый США документ предполагает проведение новых выборов в Венесуэле.

Россия планирует внести в Совет Безопасности (СБ) ООН собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле в ответ на американский вариант резолюции, предусматривающий проведение новых выборов. Копии двух документов имеются в распоряжении ТАСС.

"[Совет Безопасности] призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер, - говорится в российском проекте. - [Совет Безопасности] поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео".

В то же время предлагаемый США документ предполагает отмену результатов президентских выборов 2018 года и проведение новых выборов. Согласно ему, СБ должен призвать к "немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции".

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, оба варианта документа пока находятся на стадии рассмотрения экспертами и не внесены на рассмотрение Совета Безопасности. "Экспертные консультации на этот счет пройдут в начале следующей недели, - сообщил собеседник агентства. - Примечательно в то же время, что США все еще не отозвали свой проект заявления председателя по итогам предыдущего Совета Безопасности по Венесуэле. Тогда российская делегация внесла в него ряд своих предложений, с которыми американская сторона не согласилась, но и не отозвала документ".

Дипломат также добавил, что проект резолюции, предложенный Москвой, пользуется поддержкой законных властей Венесуэлы.

8 февраля в Монтевидео (Уругвай) прошла первая встреча Международной контактной группы по ситуации в Венесуэле. Во встрече приняли участие ряд стран ЕС, Боливия, Коста-Рика, Эквадор и Уругвай. Представители оппозиции и властей Венесуэлы на мероприятии отсутствовали. Страны-участницы договорились искать мирное решение кризиса в Боливарианской Республике.

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