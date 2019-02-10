Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом.

Лидер команды Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке, который проходит в словенской Планице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом. Финишное время Полторанина составило 36:3.0. Вторым завершил гонку эстонец Карел Таммъярв - 37:17.9. Третье место осталось за поляком Домиником Буры - 37:40.8. Всего финишную черту пересекли 70 спортсменов.

Отметим, что Альпийский Кубок входит в соревновательную программу FIS-стартов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!