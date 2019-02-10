Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском кубке

Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом.

Фото : olympic.kz10 февраля 2019, 11:34

Лидер команды Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке, который проходит в словенской Планице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом. Финишное время Полторанина составило 36:3.0. Вторым завершил гонку эстонец Карел Таммъярв - 37:17.9. Третье место осталось за поляком Домиником Буры - 37:40.8. Всего финишную черту пересекли 70 спортсменов.

Отметим, что Альпийский Кубок входит в соревновательную программу FIS-стартов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты